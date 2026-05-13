закрыть
13 мая 2026, среда, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США назначили тесты датчиков для фиксации ядерных испытаний за рубежом

  • 13.05.2026, 23:46
США назначили тесты датчиков для фиксации ядерных испытаний за рубежом

В Неваде подорвут взрывчатку для их настройки.

В США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом, сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушаний в комитете сената США по вооруженным силам. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Мы проводим так называемые децентрализованные испытания, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят наши противники в обход Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний]», — сказал он.

В ходе эксперимента в вырытый полигон P, расположенный в Неваде, поместили большое количество химических взрывчатых веществ и окружили специальными детекторами. Чтобы настроить их на обнаружение ядерных испытаний, осенью взрывчатку приведут в действие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин