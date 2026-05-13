США назначили тесты датчиков для фиксации ядерных испытаний за рубежом 13.05.2026, 23:46

В Неваде подорвут взрывчатку для их настройки.

В США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом, сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушаний в комитете сената США по вооруженным силам. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Мы проводим так называемые децентрализованные испытания, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят наши противники в обход Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний]», — сказал он.

В ходе эксперимента в вырытый полигон P, расположенный в Неваде, поместили большое количество химических взрывчатых веществ и окружили специальными детекторами. Чтобы настроить их на обнаружение ядерных испытаний, осенью взрывчатку приведут в действие.

