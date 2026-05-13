Рютте сделал предложение странам НАТО по помощи Украине 13.05.2026, 23:19

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Politico раскрыло детали.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к странам – членам Альянса с предложением выделять 0,25% ВВП для Украины. Об этом 12 мая сообщило Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Рютте поднял этот вопрос на закрытой встрече послов НАТО в конце прошлого месяца, чтобы снизить напряжение в Альянсе, возникшее из-за неравномерных взносов на помощь Украине. Такую идею о 0,25% ВВП для Украины от союзников еще в прошлом году высказывал президент Украины Владимир Зеленский, напомнило Politico.

Если союзники согласятся на это предложение, ежегодный объем финансовой поддержки Украины может вырасти втрое и достичь примерно $143 млрд, исходя из оценки НАТО совокупного ВВП стран-членов. Для сравнения, в прошлом году Киеву предоставили примерно $45 млрд в сфере безопасности, что включало закупку вооружения для армии, инвестиции в украинские оборонные предприятия и совместные программы Альянса по приобретению американского оружия для Украины, говорится в статье.

По данным исследовательского проекта Кильского института Ukraine Support Tracker, который собирает и обобщает информацию обо всех правительственных обязательствах по поддержке Украины, страны Балтии, Нидерланды и Польша выделяют Украине больший процент своего ВВП на военную помощь, чем многие другие союзники. По мнению автора публикации, предложение генсека частично было связано с этим.

Politico написало, что Рютте пытается обеспечить стабильную поддержку Украины, одновременно уменьшая противоречия внутри НАТО, ведь после того, как президент США Дональд Трамп фактически остановил новые программы военной помощи Украине, основная тяжесть поддержки Киева легла на европейских союзников. Выступая в Черногории, генсек подчеркнул, что июльский саммит НАТО в Анкаре сосредоточится прежде всего на Украине и ее поддержке.

Предложение Рютте вызвало скептическую реакцию среди отдельных союзников, в частности Франции и Великобритании, сообщили источники. Без согласования всех членов НАТО его вряд ли реализуют в нынешнем формате, пишет СМИ. Ни Франция, ни Великобритания не ответили на запрос редакции о комментарии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com