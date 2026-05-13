Сенат США утвердил Уорша на пост главы ФРС 13.05.2026, 22:37

Кевин Уорш

На этот пост его выдвинул Трамп.

Сенат США утвердил на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша. «За» проголосовали 54 сенатора, «против» — 45. Трансляция заседания велась на сайте Сената. Теперь президент США Дональд Трамп должен подписать указ о назначении Уорша на должность.

Срок полномочий председателя ФРС продлится четыре года. 12 мая Сенат проголосовал за назначение Кевина Уорша членом совета управляющих ФРС на 14-летний срок. Ранее он уже входил в совет управляющих регулятора и досрочно ушел с поста в 2011 году.

Сейчас пост председателя ФРС занимает Джером Пауэлл. Его срок полномочий истекает 15 мая. Он заявил, что останется членом совета управляющих ФРС. Господин Пауэлл возглавил регулятор во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году и был переназначен при Джо Байдене. Господин Трамп неоднократно критиковал решения господина Пауэлла из-за того, что регулятор недостаточно быстро снижает базовую ставку.

Кандидатуру Уорша на пост главы ФРС выдвинул в январе Дональд Трамп. Кевин Уорш заявлял, что намерен сохранить независимость ФРС и опираться на экономические данные при принятии решений по ставке.

