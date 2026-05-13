Jeep представил спецверсию Wrangler в стиле «Капитана Америки» 13.05.2026, 22:24

Американский бренд Jeep в партнерстве с Marvel презентовал лимитированную серию Wrangler America250, посвященную супергерою «Капитану Америке». Новинку приурочили к предстоящему 250-летию США.

Об этом сообщает Autoblog.

Wrangler America250 получил эксклюзивный белый цвет кузова с красными и синими акцентами. Самой заметной деталью стал чехол запасного колеса с изображением культового щита Капитана Америки.

Мягкая крыша автомобиля выполнена в темно-синем оттенке Jean Blue, имитирующем джинсовую ткань. По словам представителей Jeep, цвет отсылает к утилитарным корням марки.

Внедорожник оснастили 33-дюймовыми шинами BFGoodrich All-Terrain и стальными порогами-рейлингами. Для подчеркивания патриотического стиля передние и задние буксировочные крюки окрасили в ярко-красный цвет. Технические характеристики силовой установки остались без изменений.

Внутренняя отделка продолжает концепцию экстерьера благодаря синей обивке сидений и передней панели. В дополнение дизайнеры использовали трехцветную прошивку — красную, серебристо-белую и синюю.

Каждый покупатель также получит эксклюзивную обложку для комикса, на которой изображен Капитан Америка вместе с этим специальным изданием внедорожника. Это делает автомобиль потенциально привлекательным для коллекционеров.

Ожидается, что Wrangler America250 появится в дилерских центрах уже этим летом. Модель Wrangler будет стоить на $2,095 дороже, чем модель Willys с аналогичной комплектацией.

Внедорожник является частью масштабной инициативы концерна Stellantis, в которую входят также бренды Ram, Chrysler и Dodge. Компании планируют ежемесячно презентовать лимитированные модели вплоть до 4 июля 2026 года, когда США будут праздновать 250-ю годовщину подписания Декларации независимости.

