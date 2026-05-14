закрыть
14 мая 2026, четверг, 1:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский в ходе саммита Бухарестской девятки встретился с президентами Румынии, Финляндии и Польши

  • 14.05.2026, 0:52
Зеленский в ходе саммита Бухарестской девятки встретился с президентами Румынии, Финляндии и Польши
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Бухарестской девятки 13 мая провел несколько встреч с главами европейских государств — в том числе с президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Благодарю президента Румынии Никушора Дану за приглашение на саммит Бухарестской девятки. Я предложил господину президенту сотрудничество в рамках специального формата Drone Deal. Договорились, что наши команды проработают все детали. Особое внимание — евроинтеграции Украины. Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте», — заявил президент Зеленский.

Фото: x.com/ZelenskyyUa

Кроме того, глава украинского государства провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом и обсудил дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины и роль Европы в этом процессе.

«Скоординировали позиции относительно дальнейших шагов. (…) Важно, что во время наших встреч партнеры отмечают, что Украина сейчас находится в самой сильной позиции на поле боя за последний год и стала надежным гарантом безопасности для Европы и других регионов. Наши команды уже работают над подготовкой Drone Deal, и мы рассчитываем на оперативный результат», — заявил президент Зеленский.

Также глава украинского государства поблагодарил президента Стубба за помощь Финляндии за поддержку программы PURL.

«Спасибо Финляндии за поддержку программы PURL, которая очень помогает защищать жизни в Украине. Особенно на фоне таких массированных воздушных ударов России, как сегодня. Благодарен за всю помощь со стороны Финляндии и лично Алексу — за принципиальную и последовательную позицию в поддержке Украины», — заявил президент Зеленский.

Фото: x.com/ZelenskyyUa

Далее — глава украинского государства провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Содержательно обсудили двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Важно, что у нас общая позиция: нужно, чтобы они были действительно крепкими и добрососедскими. Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время. Я проинформировал и о нашей дипломатической работе. Во всех усилиях важно единство между Европой и США. Благодарны Польше, польскому народу за всю поддержку во время полномасштабной российской агрессии. Господин президент подтвердил, что поддержка Украины будет продолжаться. Ценим это и наш конструктивный диалог», — подытожил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин