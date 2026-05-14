Зеленский в ходе саммита Бухарестской девятки встретился с президентами Румынии, Финляндии и Польши 14.05.2026, 0:52

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Бухарестской девятки 13 мая провел несколько встреч с главами европейских государств — в том числе с президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Благодарю президента Румынии Никушора Дану за приглашение на саммит Бухарестской девятки. Я предложил господину президенту сотрудничество в рамках специального формата Drone Deal. Договорились, что наши команды проработают все детали. Особое внимание — евроинтеграции Украины. Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна. Обсудили и реализацию договоренностей в различных сферах, достигнутых во время моего визита в Бухарест в марте», — заявил президент Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом и обсудил дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины и роль Европы в этом процессе.

«Скоординировали позиции относительно дальнейших шагов. (…) Важно, что во время наших встреч партнеры отмечают, что Украина сейчас находится в самой сильной позиции на поле боя за последний год и стала надежным гарантом безопасности для Европы и других регионов. Наши команды уже работают над подготовкой Drone Deal, и мы рассчитываем на оперативный результат», — заявил президент Зеленский.

Также глава украинского государства поблагодарил президента Стубба за помощь Финляндии за поддержку программы PURL.

«Спасибо Финляндии за поддержку программы PURL, которая очень помогает защищать жизни в Украине. Особенно на фоне таких массированных воздушных ударов России, как сегодня. Благодарен за всю помощь со стороны Финляндии и лично Алексу — за принципиальную и последовательную позицию в поддержке Украины», — заявил президент Зеленский.

Далее — глава украинского государства провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Содержательно обсудили двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Важно, что у нас общая позиция: нужно, чтобы они были действительно крепкими и добрососедскими. Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время. Я проинформировал и о нашей дипломатической работе. Во всех усилиях важно единство между Европой и США. Благодарны Польше, польскому народу за всю поддержку во время полномасштабной российской агрессии. Господин президент подтвердил, что поддержка Украины будет продолжаться. Ценим это и наш конструктивный диалог», — подытожил он.

