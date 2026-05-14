14 мая 2026, четверг, 2:22
ЕС продлит защиту беженцев из Украины

  • 14.05.2026, 1:36
До марта 2028 года.

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоганссон в интервью изданию DW выразила мнение, что ЕС, скорее всего, продлит временную защиту для украинских граждан еще на один год — до марта 2028 года.

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить ее еще на один год. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — отметила она.

Йоганссон также подчеркнула, что в условиях отсутствия мирного соглашения важно, чтобы люди имели уверенность в будущем.

Механизм временной защиты был активирован ЕС в 2022 году как экстренная мера на ограниченный срок, но с тех пор несколько раз продлевался. Последнее решение предполагает действие защиты до марта 2027 года, после чего возможны варианты либо прекращения механизма, либо перехода украинцев на другие виды разрешений на проживание и национальные миграционные программы отдельных стран.

