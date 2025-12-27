Кэролайн Левитт стала первым беременным пресс-секретарем Белого дома в истории США 5 27.12.2025, 13:23

2,484

Кэролайн Левитт

Она останется в должности.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт рассказала, что готовится во второй раз стать мамой. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

28-летняя пресс-секретарь Белого дома ждет второго ребенка от своего 60-летнего мужа Николаса Риччио. Предприниматель в сфере недвижимости старше Левитт на 32 года. Левитт опубликовала фото, на котором позирует перед рождественской елкой в белом платье-свитере, держась за живот.

Левитт уже рассекретила пол будущего ребенка. «Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать — девочка, которая родится в мае 2026 года. Мы с мужем в восторге от того, что наша семья станет больше, и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое, я искренне верю, является самым близким к Раю на Земле. Я очень благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и за создание благоприятной для семьи атмосферы в Белом доме. 2026 год будет замечательным, и я так рада стать мамой девочки», — написала Кэролайн Левитт.

Левитт и ее муж уже являются родителями 18-месячного сына Нико. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Fox News, что Левитт останется на посту пресс-секретаря, что сделает ее первой беременной пресс-секретарем Белого дома в истории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com