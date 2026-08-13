Z-военкор предрек бунт в России

Z-военкор предрек бунт в России12
- 13.08.2026, 17:45
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Россияне уже не готовы идти на верную смерть.
В среде российских Z-блогеров открыто заговорили о подготовке РФ к новой волне мобилизации. Вот только они считают, что такая мобилизация на фоне огромных потерь российской армии в Украине «взорвет» Россию. Об этом, в частности, заявил так называемый «военный эксперт» Максим Климов в эфире Z-блогера Павла Иванова, пишет dialog.ua.
Климов признал, что мобилизация является очень болезненной темой для российского общества, поскольку оно осознало, что армия РФ несет большие потери в войне. Собеседник Иванова уверен, что проведение мобилизации в таких условиях может привести к бунтам в РФ, так как россияне попросту откажутся идти на верную смерть.
«Что бы там ни кричали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная для общества. Оно осознало и масштабы потерь, и прочее. А почему у вас не хватает личного состава? Может, разберемся, почему потери такие? Посчитаем, какие реальные потери... Мобилизацию в таких условиях проводить – это просто взорвет страну», – заявил Климов, прямо намекая на то, что российское командование бросает оккупантов на штурмы, в которых у них изначально нет шансов выжить.
Иванов согласился со своим собеседником и добавил, что из-за опасения бунтов Кремль и пытается максимально оттягивать проведение новой мобилизации. Климов в продолжение разговора заявил, что нынешнее военное руководство РФ не способно уменьшить количество потерь на фронте, и потребовал отставки начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.