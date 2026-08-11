Что запланировано в России на осень 3 11.08.2026, 0:40

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Объяснил политтехнолог.

Уже из различных источников поступают сообщения о планах усиления мобилизации в РФ после выборов в Госдуму в сентябре. Однако возникает вопрос, как именно все будет происходить и какие проблемы при этом возникнут.

Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, уже поступали сведения о том, что в России уточняют списки военнообязанных.

Как подчеркнул Подорожний, уже говорили о цифре в 800 тысяч человек личного состава. Это будет колоссальная нагрузка на местное население.

Очевидно, что до выборов в Государственную думу в России не будут усиливать мобилизацию. Они состоятся с 18 по 20 сентября. Также сомнительно, что в РФ объявят чрезвычайное положение для проведения мобилизации.

Российское население явно не хочет мобилизации. Но вряд ли стоит рассчитывать на какие-то беспорядки или недовольство. Также вряд ли она сильно затронет Москву и Санкт-Петербург.

- Никто добровольно мобилизоваться в них не захочет. Но не думаю, что какие-то регионы повлияют на мнение Кремля. В Москве или Санкт-Петербурге там побоятся провести мобилизацию. А в других регионах протестных ресурсов фактически нет, – отметил Подорожный.

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