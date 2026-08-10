Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ 6 10.08.2026, 22:01

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Что меняется в настроениях россиян.

В России растет число людей, которые выступают за завершение войны против Украины. Эти настроения, согласно данным внутренних опросов, становятся все заметнее.

Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина располагает данными внутренних опросов, которые свидетельствуют о росте числа россиян, желающих окончания войны.

При этом украинский президент считает, что этих изменений недостаточно и общественный запрос на завершение боевых действий должен стать более заметным.

- У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее, - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что усиление таких настроений должно повлиять не только на диктатора Владимира Путина, но и на его окружение и российские государственные структуры.

- Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира, - подчеркнул Зеленский.

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