Канада ввела санкции против оборонной компании, поставлявшей технику в РФ 10.08.2026, 22:17

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В МИД Канады отметили, что они ослабят военный потенциал России.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о введении санкций против оборонного предприятия, поставлявшего продукцию российскому военно-промышленному комплексу.

Речь идет об оборонном предприятии «Streit Group», которое производит бронированные транспортные средства и другую военную технику.

«Канада вводит санкции против этой компании на основании многочисленных сообщений, подтверждающих, что производимые ею бронированные транспортные средства используются Российской национальной гвардией (Росгвардией), которая участвует в войне России против Украины», – подчеркнули в МИД страны.

В МИД Канады отметили, что объявленные санкции ослабят военный потенциал России в войне против Украины, нарушив и ограничив способность «Streit Group» поставлять военные технологии и оборудование в Россию.

«Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету, территориальной целостности и народу Украины, который продолжает защищать свою страну и свои права в условиях жестокой агрессии со стороны России», – говорится в заявлении.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, поблагодарил Канаду за такое решение.

- Подпитка российской военной машины должна иметь свою цену. Каждая компания, поставляющая технологии, оборудование или комплектующие для российского военно-промышленного комплекса, способствует поддержке её агрессивной войны против Украины и должна понести за это ответственность, – добавил он.

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