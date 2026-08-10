Трамп ответил на требование Ирана о компенсации 13 10.08.2026, 22:34

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Фото: Getty Images

По его словам, платить должен Тегеран.

Президент США Дональд Трамп посчитал в соцсети X, сколько должен заплатить Иран за свои разрушительные войны и подавление протестов.

Трамп говорит, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им в течение последних пяти месяцев военного конфликта.

Он напомнил, что война против Ирана началась для того, чтобы у этой страны не было ядерного оружия. И заверил, что на переговорах с США условия компенсаций не обсуждались.

«Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся», - говорит Трамп.

И перечислил людей, погибших от иранского оружия, в частности: семьи на американском американском корабле «Коул», тысячи других, погибших в бою.

Кроме того, компенсацию, по словам Трампа, следует выплатить семьям сотен тысяч невинных протестующих, которых Иран убил за последние 50 лет.

«Не говоря уже о 52000, которые были убиты за последние пять месяцев», - отметил он.

«Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах», - заверил Трамп.

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