Украина устроила охоту за ПВО возле дворца Путина 6 10.08.2026, 22:58

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Он находится в 20 километрах от Геленджика.

Вооруженные силы Украины последовательно уничтожают российские средства противовоздушной обороны в районе Геленджика, где находится «дворец» Путина. 7 августа неподалеку от объекта была поражена система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», а через два дня — расположенный рядом зенитный ракетный комплекс С-400, пишет The Moscow Times.

Уничтожение установки РЭБ, размещенной на территории воинской части № 2156, подтвердили спутниковые снимки. «Волна Купол Гарант» используется для подавления спутниковой связи Starlink, обеспечивая защиту территории площадью 20 км². По словам военного аналитика Яна Матвеева, система эффективна против беспилотников, однако ее недостаток в том, что она имеет размер, как «небольшая военная база и легко опознается с воздуха».

Уничтожение РЭБ открыло украинским дронам путь к С-400 в 500 метрах от нее. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») рассказал, что они поразили ЗРК, запускавший сразу шесть ракет, в ночь на 9 августа. Пожар на С-400 длился три часа. «Спутниковый снимок показывает уничтожение как минимум одной пусковой установки… Все, теперь «дворец» Путина остается без защиты», — говорит Матвеев.

«Дворец» Путина находится на Черноморском побережье примерно в 20 км от Геленджика. Комплекс площадью 17,7 тыс. м² получил широкую известность после расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Согласно его данным, на территории объекта есть храм, хоккейная площадка, кинотеатр, караоке-кальянная, пивная, бильярдная, несколько ресторанов, бассейн, аквадискотека, спа-центр, сауны, турецкие бани, собственные мясорыбный, овощной и десертный цеха, склад лечебной грязи, библиотека, музыкальная гостиная, вертолетная площадка и так далее.

Над «дворцом» установлена бесполетная зона, а прилегающие к нему 7 тыс. гектаров, как утверждалось в расследовании, принадлежат ФСБ. Стоимость строительства комплекса ФБК оценивал минимум в 100 млрд рублей.

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