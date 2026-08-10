Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по «Тобольскнефтехиму»1
- 10.08.2026, 19:02
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Украина достала до Сибири.
Украина впервые поразила нефтехимический комбинат «Тобольскнефтехим» в Тюменской области в 2 тыс. км от своих границ.
Удар подтвердил официально украинский Генштаб ВСУ.
Удар был осуществлен в рамках большой операции по снижению военно-экономического потенциала РФ. По данным военный, дроном была повреждена центральная газофракционирующая установка мощностью примерно 6,6 млн тонн сырья в год.
«Установка является важной составляющей производственного комплекса одного из самых крупных нефтехимических предприятий РФ и Европы. Предприятие производит критически важное для российского ВПК сырье… Эти продукты используются в производстве компонентов ракетного топлива, авиатоплива, композитных материалов для БПЛА и высокооктановых бензинов», — отметили в Генштабе.
Насколько сильно поврежден объект, сейчас уточняется.