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Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по «Тобольскнефтехиму»

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  • 10.08.2026, 19:02
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Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по «Тобольскнефтехиму»

Украина достала до Сибири.

Украина впервые поразила нефтехимический комбинат «Тобольскнефтехим» в Тюменской области в 2 тыс. км от своих границ.

Удар подтвердил официально украинский Генштаб ВСУ.

Удар был осуществлен в рамках большой операции по снижению военно-экономического потенциала РФ. По данным военный, дроном была повреждена центральная газофракционирующая установка мощностью примерно 6,6 млн тонн сырья в год.

«Установка является важной составляющей производственного комплекса одного из самых крупных нефтехимических предприятий РФ и Европы. Предприятие производит критически важное для российского ВПК сырье… Эти продукты используются в производстве компонентов ракетного топлива, авиатоплива, композитных материалов для БПЛА и высокооктановых бензинов», — отметили в Генштабе.

Насколько сильно поврежден объект, сейчас уточняется.

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