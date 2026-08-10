Украина подорвала гигантский «Нефтехим» в Тобольске

Украина подорвала гигантский «Нефтехим» в Тобольске19
- 10.08.2026, 18:21
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Дроны пролетели 2000 километров.
Украина нанесла удар по нефтехимическому гиганту «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, входящему в холдинг «СИБУР». Удар пришелся по центральной газофракционной установке (ЦГФУ), после чего на предприятии начался крупный пожар с несколькими очагами возгорания.
На опубликованных видео видны черный дым и мощное горение.
Технологические процессы на объекте были экстренно остановлены: срочно сбрасывает находящиеся под давлением углеводородные газы на факелы, чтобы снизить риск более тяжелой аварии на установках. На видео виден комбинированный эффект: дым от непосредственного пожара и сильное факельное горение из-за аварийного стравливания газа.
Один из очевидцев на видео также утверждает, что горит колонна на ЦГФУ.
«ЗапСибНефтехим» — один из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и, по данным самого СИБУРа, лидер по выпуску базовых полимеров в России. Удар по такому объекту важен не только из-за пожара, но и из-за возможной остановки технологических цепочек, связанных с переработкой углеводородного сырья и выпуском химической продукции.
Тобольск находится примерно в 2200 км от Украины.
Это уже второе крупное поражение за несколько часов. Ранее сегодня украинские беспилотники ударили по НПЗ «Танеко» компании "Татнефть" в Нижнекамске. Местные власти заявили о 13 погибших и 75 пострадавших, из которых 21 человек был госпитализирован.