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В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты

  • 10.08.2026, 21:51
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В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты

Прогноз погоды на 11-13 августа.

11 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, вслед за которыми ожидается поступление прохладной воздушной массы. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер ночью южный слабый до умеренного, при грозах порывистый, днем с переходом на западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем от +19°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти, пишет pogoda.by.

12-13 августа страна будет находиться под влиянием антициклона, центр которого сместится с Северного моря на восток Польши. Ожидается переменная облачность. 12 августа преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+24°С. 13 августа преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами до +12°С, максимальная днем +18..+25°С.

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