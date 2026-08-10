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Сеть смеется над новым штурмовым авто РФ для фронта

33
  • 10.08.2026, 18:34
  • 23,956
Сеть смеется над новым штурмовым авто РФ для фронта

Видеофакт.

Российские соцсети высмеивают показанный на видео военный штурмовой автомобиль для фронта «Пластун-ТТМ». На кадрах машина выглядит как дешевый вариант «буханки».

Пользователи сразу обратили внимание на ее качество: вместо нормальной двери — полиэтиленовая пленка на молнии, вместо лобового стекла — клеенка, пишет dialog.ua.

«Палатка на колесах для штурма», - шутят соцсети.

Внутри кабины — целлофан, простейшая отделка и приборная панель, которая напоминает технику середины прошлого века.

Даже российские комментаторы, обычно поддерживающие войну, возмутились, что такая машина больше похожа не на защиту для солдат, а на очередной проект для «распила денег».

На кадрах видно серый автомобиль с надписью «Борт 31», высоким клиренсом и грубыми металлическими панелями. Но вместо полноценной защиты в кабине — мягкие элементы, пластиковые покрытия и максимально примитивная эргономика. Пользователи отдельно отмечают, что такая конструкция вряд ли способна защитить экипаж от дронов, осколков, пуль или огня из стрелкового оружия.

В комментариях россияне пишут, что машину могли сделать не для реальной войны, а для отчетов, выставок и освоения бюджета.

После почти четырех лет полномасштабной войны Кремль обещает «технологический рывок», дроны, РЭБ и новую бронетехнику. Но в реальности на фронт все еще пытаются отправлять машины, где вместо нормальных дверей — пленка, а вместо современной кабины — примитивная панель с устаревшими приборами.

Такая техника опасна прежде всего для самих российских солдат. Если машина не имеет нормальной брони и защиты, она не решает главную проблему фронта — угрозу от FPV-дронов, осколков и пулеметного огня. В итоге «новинка» выглядит не как средство спасения людей, а как еще один расходный предмет для войны, где пехоту продолжают считать одноразовой.

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