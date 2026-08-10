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Под Столбцами произошла серьезная авария

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  • 10.08.2026, 18:41
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Под Столбцами произошла серьезная авария

Погибли мать и младший сын, старший — в реанимации.

Два человека погибли в ДТП в Столбцовском районе после того, как 57-летняя женщина за рулем Ford Focus не справилась с управлением и съехала в кювет. Вместе с ней в машине находились два сына, сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла днем 10 августа около 15.00 на автодороге Н-9781 Новый Свержень — Любковщина — Жигалки.

По предварительной информации, вблизи деревни Жигалки на закругленном участке дороги женщина потеряла управление, после чего автомобиль съехал в кювет.

Водитель и ее 19-летний сын от полученных травм погибли на месте. Второго пассажира, 37-летнего сына женщины, с травмами доставили в реанимацию.

Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.

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