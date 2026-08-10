Wildberries во Владивостоке решили «спрятать» от ВСУ 18 10.08.2026, 22:28

15,248

Аналитики и соцсети смеются.

Очевидцы сообщают, что на крупном складе Wildberries во Владивостоке начали закрашивать фирменные фиолетовые элементы фасада белой краской. На опубликованных фото видно здание маркетплейса, где на стенах остались свежие прямоугольники краски в местах, где раньше располагались элементы брендового оформления, пишет dialog.ua.

«Во Владивостоке начали закрашивать фирменные фиолетовые элементы на складе Wildberries», — пишут российские паблики.

Официально причины таких изменений не сообщались. Но в российских соцсетях уже предполагают, что это может быть связано со страхом перед украинскими дронами и верой в то, что беспилотники с искусственным интеллектом якобы могут ориентироваться по визуальному брендингу Wildberries.

После серии ударов по складам Wildberries российский бизнес начинает не только думать о ПВО, страховках и логистике, но и менять внешний вид объектов. Фиолетовый цвет, который раньше был главным элементом узнаваемости бренда, теперь может восприниматься как риск.

Но как реальная защита такая мера выглядит слабой, отмечают аналитики. Закрашивание фирменных полос может снизить визуальную заметность объекта на обычных фото или видео, особенно если речь идет о простом распознавании по цвету и логотипу. Но большой склад невозможно спрятать одной краской: его выдают размеры, форма здания, подъездные дороги, ворота, парковки, логистическая активность, спутниковые снимки и координаты.

Если цель уже известна, перекраска фасада почти ничего не меняет.

Дроны и системы наведения могут использовать не один признак, а целый набор данных: географию, силуэт объекта, расположение, маршрут, тепловые и визуальные ориентиры. Поэтому закрасить фиолетовые элементы — это скорее попытка снизить паническое ощущение уязвимости, чем полноценная защита.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com