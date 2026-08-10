Как на урожае картофеля, овощей и зерна в Беларуси отразились жара и ливни

Как на урожае картофеля, овощей и зерна в Беларуси отразились жара и ливни2
- 10.08.2026, 19:43
- 3,576
Рассказал эксперт.
Специалисты отмечают, что на смену аномальному тропическому зною в регионы Беларуси пришел долгожданный умеренно теплый воздух с локальными осадками.
- Прекращение экстремального перегрева почвы создает в целом благоприятный фон для аграриев, - подчеркнул начальник отдела агрометеорологии службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Олег Клинцевич.
Так, высокие температуры днем ускорили просыхание зерностоя и созревание колосовых культур. При этом благодаря достаточному уровню почвенной влаги в большинстве районов поддерживается активный рост картофеля, сахарной свеклы и кукурузы.
А еще за счет июльских температур средняя масса клубней картофеля под одним кустом сейчас несколько больше, чем в это время в прошлом году. В большинстве свеклосеющих районов средний вес корнеплода больше прошлогоднего. Только в Брестской области, где был недостаток почвенной влаги, прирост корнеплода сахарной свеклы заметно меньше и уступает прошлогоднему. При этом сахаристость свеклы превышает прошлогодние данные.
Для теплолюбивых овощей открытого грунта, огурцов и томатов, условия складываются вполне благоприятные, но растениям требуется регулярный полив.
- В связи с установлением умеренного температурного режима улучшатся условия для формирования урожая корнеплодов, поздних сортов картофеля, капусты, - заключил специалист.