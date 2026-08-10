Украина ведет охоту на российские «Искандеры» 4 10.08.2026, 21:45

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Военный эксперт назвал два сценария уничтожения баллистических установок в России.

Россия запускает баллистические ракеты с мобильных комплексов «Искандер-М», которые после выхода из укрытия быстро занимают огневую позицию, осуществляют пуск и покидают ее. Поэтому главная сложность для Украины заключается не только в том, чтобы обнаружить такую установку, но и успеть поразить ее в течение короткого промежутка времени.

Военный эксперт, основатель фонда «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире «24 Канала» объяснил, при каких условиях Силы обороны Украины могут «поймать» российские пусковые установки и почему для одного из сценариев критически важно иметь собственные баллистические ракеты. Он также описал другой, пока значительно более сложный вариант охоты на «Искандеры» в российском тылу.

Как Украина может «поймать» российские пусковые установки?

В России может быть до сотни пусковых установок «Искандер-М», однако район их возможного применения можно в определенной степени сузить. Известны максимальная дальность действия комплекса – около 500 километров – и направления предыдущих пусков. Кроме того, для запуска ракеты нужен подходящий участок без препятствий на ее траектории, в частности зданий, деревьев или рельефа, который будет мешать запуску.

- Можем ли мы их поймать? Совершенно реально. «Искандер-М» – это довольно большая и характерная машина, которая сильно отличается от гражданских грузовиков. Когда она выезжает из своего укрытия, спутник может ее увидеть, – пояснил Нарожный.

Уничтожить комплекс непосредственно во время движения значительно сложнее. Реальнее действовать в момент, когда установка уже прибыла на огневую позицию и на несколько минут остановилась перед запуском. Для такого удара нужно средство, способное очень быстро преодолеть расстояние от Украины до цели.

- На огневой позиции она находится несколько минут. Этого достаточно, чтобы мы с территории Украины баллистической ракетой со скоростью три Маха или более могли ее уничтожить. Но нужно иметь именно эти ракеты, – подчеркнул военный эксперт.

В нынешних условиях именно отсутствие достаточного количества собственных баллистических ракет существенно затрудняет такие удары.

Второй сценарий – дроны над Россией

Другой вариант охоты на российские пусковые установки значительно сложнее и пока скорее теоретический. Для него Украине нужна стабильная спутниковая связь над территорией России, которая позволила бы управлять ударными дронами уже непосредственно в тылу противника.

- Если договориться с SpaceX и нам включат связь на территории врага, тогда теоретически можно построить носитель дронов, – рассказал Нарожный.

Такой платформой могла бы стать, например, крылатая ракета «Нептун», которая несла бы несколько баражирующих боеприпасов. Ее можно было бы заранее отправить в район вероятного запуска, а после обнаружения «Искандера» выпустить дроны уже неподалеку от цели.

- Мы видим, что пусковая установка приближается к огневой позиции, с «Нептуна» вылетают дроны и через Starlink уничтожают ее. Сейчас это больше похоже на фантастику, но в будущем такой сценарий можно реализовать, – пояснил военный эксперт.

Реализация этого варианта напрямую зависит от возможности использовать спутниковую сеть SpaceX над Россией. Пока таких условий нет, этот способ остается перспективной концепцией, а не готовым решением для Сил обороны Украины.

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