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Атака на украинский Ан-124 в Лейпциге: на дроне обнаружили след ДНК

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  • 10.08.2026, 21:25
  • 9,526
Атака на украинский Ан-124 в Лейпциге: на дроне обнаружили след ДНК
ФОТО: GETTY IMAGES

СМИ узнали новые детали.

На дроне со взрывчаткой, атаковавшем украинский грузовой самолет в немецком аэропорту Лейпцига, обнаружили след ДНК, ранее зафиксированный в Литве. Его владельца пока не установили, сообщает Die Zeit.

По данным Die Zeit, биологический материал на беспилотнике совпал с ДНК, которую ранее уже регистрировали в Литве.

Однако издание не уточняет, при каких обстоятельствах этот след был обнаружен там и удалось ли установить конкретного человека.

На данный момент нет подтверждений, что находка позволила следствию установить исполнителей или заказчиков атаки.

Die Zeit также сообщает, что украинские самолеты в аэропорту Лейпцига на момент инцидента не перевозили боеприпасы.

Эти данные расходятся с более ранними публикациями WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. Они со ссылкой на конфиденциальный полицейский документ утверждали, что один из Ан-124 был загружен боеприпасами.

По информации Die Zeit, Министерство внутренних дел Германии в непубличном порядке опровергло эти сведения.

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