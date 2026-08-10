Лукашенко под ударом 4 10.08.2026, 21:41

17,736

Фото: reuters

Банковский кризис, который разворачивается в РФ из-за войны, тяжело ударит по Беларуси.

В России набирает обороты банковский кризис на фоне войны на истощение. Однако пострадает не только РФ, но и ее ближайший союзник — Беларусь. И, возможно, ее потери будут более тяжелые, сообщила Служба внешней разведки (СВР) Украины.

По данным ведомства, РФ на сегодня контролирует около четверти банковского сектора Беларуси. Проникновение россиян в экономику союзной страны колоссальное.

«Основной удар придется на реальный сектор экономики. Российские дочерние банки кредитуют, прежде всего, крупные предприятия, работающие на российский рынок. Если финансовый кризис в РФ перерастет в экономический спад, спрос на белорусские товары резко сократится. Это отразится на доходах компаний, ухудшит качество кредитных портфелей банков и одновременно ограничит доступ бизнеса к новому финансированию. Ситуацию усложнит и сокращение кредитования со стороны российских банков. Для страны, почти две трети экспорта которой приходится на Россию, это станет серьезным ударом», — рассказали в СВР.

Пострадают и государственные финансы Беларуси. Финансовая подпитка режима Лукашенко из Москвы будет стремительно иссякать. Минску, вероятно, в ближайшее время придется запускать руку в резервы, чтобы выплачивать долги.

На фоне происходящих событий усилится давление на белорусский рубль.

«Девальвация российской валюты неизбежно перекинется и на белорусскую», — заверили в разведке.

Ожидается и активный отток средств из белорусских банков — граждане начнут активно выводить наличность.

«Банковский кризис в Беларуси вряд ли начнется одновременно с российским. Но из-за зависимости страны от российской экономики ее последствия могут оказаться значительно более глубокими и длительными. Так уже было после дефолта 1998 года, когда Беларусь еще несколько лет расплачивался за кризис, который пережила РФ. Для Минска главная угроза — это не банкротство российских банков, а разрушение экономических связей со страной, от которой нынешняя модель белорусской экономики полностью зависит», — констатировали в СВР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com