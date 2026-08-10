В Беларуси нашли «копию» швейцарских Альп 4 10.08.2026, 21:19

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Ждут ли там туристов?

Пару дней назад пользовательница показала в Threads невероятно живописные кадры, снятые в Беларуси. На ее видеороликах — зеленое поле, стадо овечек, а на горизонте возвышаются соляные горы, пишет Tochka.by.

Интернет быстро вынес вердикт: ну чем не швейцарские Альпы? Видео разлетелись по соцсетям, а комментаторы один за другим начали спрашивать координаты этой красоты.

И координаты вскоре нашлись. Правда, вместе с тем всплыл неожиданный и важный нюанс: ехать туда как на новую туристическую достопримечательность все-таки не стоит.

Те самые инстаграмные кадры сняты возле деревни Пиваши Солигорского района. Здесь находится частная ферма, а эффектным фоном служат знаменитые соляные терриконы.

В выходные туда уже ринулись охотники за красивыми фото и видео. Среди них оказалась и пользовательница Threads Мария. После поездки девушка решила немного остудить пыл тех, кто хочет своими глазами увидеть «белорусские Альпы».

«Знаю, что многих покорили кадры этого места. Поэтому хочу предупредить всех, кто поедет сюда: паблики растягивают новости очень быстро ради охватов, но это частная собственность, вокруг которой поле и забор», — написала она.

Также девушка добавила, что красивые фотографии и видео — это не более чем удачное сочетание ракурса, обработки и везения.

«Овечки не гуляют рядом с вами, это животные, которые живут в своем ритме и фоткаться они с вами не будут, поэтому, если поедете сюда специально, вам может повезти, а может и нет», — честно рассказала Мария.

А девушка, с которой началась вся эта «альпийская лихорадка», позже и вовсе удалила свой пост. Видимо, лишняя реклама тихой маленькой ферме оказалась совсем ни к чему.

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