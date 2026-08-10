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ИИ дает больше информации вежливым пользователям

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  • 10.08.2026, 21:04
  • 3,362
ИИ дает больше информации вежливым пользователям

Об этом говорят результаты исследования.

Нужно ли говорить искусственному интеллекту «пожалуйста», «спасибо» и вежливо формулировать вопросы? Исследователи из Австрии выяснили, что манера общения с искусственным интеллектом действительно влияет на то, какие ответы он дает, пишет «Европульс».

Для масштабного эксперимента ученые из Университета Инсбрука смоделировали 18 тысяч разговоров с тремя языковыми моделями. Исследователи использовали пять разных стилей общения, включая невежливый.

Как показало исследование, если пользователь относился к чат-боту как к настоящему собеседнику, а не к машине, он получал больше полезной и подробной информации. Такие пользователи вежливо формулировали вопросы, благодарили за информацию, а иногда — даже извинялись перед ассистентами, если до этого несправедливо обвиняли их в ошибках.

Когда пользователи обращались к ИИ так же вежливо, как к настоящему человеку, они получали почти в два раза более длинные и подробные ответы, чем это было бы при очень коротком запросе. При этом в этих ответах было в полтора раза больше полезных сведений.

Грубость, напротив, заметно снижала эффективность общения с ИИ-ассистентами. На невежливые запросы модели могли дольше искать ответ, который, как правило, был очень лаконичным и содержал мало информации. Кроме того, эти сведения необходимо было дополнительно проверять.

Вместе с тем исследователи выяснили, что манера разговора с ИИ влияет и на количество потребляемой энергии. Длинные ответы требуют дополнительных вычислительных ресурсов — поэтому обычная человеческая вежливость в разговоре с чат-ботом имеет свою энергетическую цену.

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