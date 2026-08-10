Верховный суд России снял с выборов в Госдуму партию «Яблоко»7
- 10.08.2026, 20:50
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Во время заседания у здания суда собрались люди, пришедшие поддержать «Яблоко».
Судья Верховного суда России Вячеслав Кириллов удовлетворил иск, который подала партия «Родина». В «Яблоке» заявили, что будут обжаловать это решение, сообщает «Медуза».
Во время заседания у здания суда собрались люди, пришедшие поддержать «Яблоко». После объявления решения они начали скандировать: «Позор!»
Иск о снятии партии с выборов подала «Родина». Ее представители утверждали, что в своей предвыборной агитации «Яблоко» нарушает авторские права и использует лозунги, которые они назвали «экстремистскими».
В ходе судебного разбирательства представитель Центральной избирательной комиссии также сослался на информацию Росфинмониторинга о якобы получении «Яблоком» финансирования из-за границы.
В самой партии объяснили происхождение этих средств продажей иностранных акций. По словам представителей «Яблока», партия владела такими активами и по закону должна была избавиться от них перед выборами.