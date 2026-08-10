Россияне все активнее выводят деньги из страны 2 10.08.2026, 22:47

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Они отправляют иностранным брокерам по $500 миллионов в месяц.

Россияне все активнее используют счета в иностранных брокерах для того, чтобы вывести деньги из России. Такие переводы заметно увеличились с конца 2024 г. С декабря 2024 г. по июнь российские домохозяйства отправили на счета брокерам-нерезидентам почти 600 млрд руб. – больше, чем за семь лет с начала 2018 г., когда Центробанк публикует эти данные. Как следует из статистики регулятора. В апреле-июне эти переводы составляли 42,3-45,5 млрд руб., или более $500 млн в месяц, пишет The Moscow Times.

Значительная часть таких операций – это вывод денег из страны. Основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков оценивал их долю примерно в 40% от переводов на счета брокеров-нерезидентов. Из них, по его наблюдениям, три четверти составляют так называемые «парковочные решения», когда брокерский счет используется как альтернатива валютному банковскому счету, а четверть связана с «релокацией капитала» на случай переезда или обучения детей за границей – в этом случае брокерский счет выступает первым звеном в будущей цепочке переводов.

К этому вынуждает усиление санкций и ужесточение отношения к российским деньгам в западных банках. Глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко называла «брокерские истории», по сути, «квазибанковскими операциями»: это не «подмена или манипуляция», а просто «другой формат работы». При этом открыть брокерский счет гораздо проще, чем банковский, что стало проблемой, особенно после того, как ЕС в конце прошлого года внес Россию в черный список стран, плохо борющихся с отмыванием денег.

Впрочем, ужесточение правил работы с российскими деньгами касается и брокеров. Один из крупнейших в Европе игроков Scalable Capital уведомляет россиян о скором закрытии их счетов.

Россияне часто используют брокеров из стран ЕАЭС, прежде всего Казахстана и Армении. Иностранные брокеры, прежде всего в странах ЕАЭС стали самым доступным и удобным каналом перевода средств за границу, отмечала независимый финансовый советник Наталья Смирнова: через них можно выводить из РФ рубли на свой счет в ЕАЭС или даже на Кипре, а с него – переводить на банковский счет в другой стране. При этом надо понимать, что принимающий банк будет запрашивать источник происхождения средств и может не принять такие деньги, подчеркивала она, «но это больше про зачисление на банковские счета в Европе». Она сама использует для вывода рублей из РФ в ЕС счет у кипрского брокера.

Россияне используют иностранных брокеров и по прямому назначению – для инвестиций. После начала войны российский фондовый рынок чаще падает, чем растет: с начала 2022 г. индекс Мосбиржи потерял более 40%. Кроме того, зарубежные рынки дают инвесторам возможность разнообразить портфель, включив в него бумаги отраслей не представленных на российских биржах и снизить страновой риск.

До войны для этого не требовался счет в зарубежном брокере: акции американских, европейских, китайских и других компаний было легко купить за рубли на СПБ- и Московской биржах. Эти инвестиции оказались заморожены – в общей сложности у более 1,5 млн человек. ЦБ не раскрывает стоимость этих активов, в конце 2022 г. оценивал ее почти в триллион рублей.

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