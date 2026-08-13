В Северном Ледовитом океане потерпел аварию российский теневой танкер 6 13.08.2026, 18:30

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Иллюстративное фото: e-mis.com.ua

Он направлялся в Китай.

Попытка Кремля перенаправить в Арктику нефтяной экспорт в Китай, чтобы спасти «теневой флот» от задержания в европейских водах, обернулась аварией.

Одно из груженых нефтью танкеров понес серьезные повреждения в результате плавания через Северный Ледовитый океан. Судно получило повреждения корпуса, несмотря на то, что его сопровождал ледокол, рассказали в «Альфа-страховании», которое выплатило 53 млн рублей компенсации за инцидент, пишет The Moscow Times.

Какой именно танкер был поврежден, а также когда именно — неизвестно, подчеркивает gCaptian: «Альфа» не раскрывает эту информацию, а российские власти с 2026 года практически перестали публиковать официальные уведомления об инцидентах в Арктике, позволявшие капитанам избегать опасных районов.

Это уже второй инцидент с направляющимися в Китай танкерами за последние годы и как минимум четвертый за последние 15 лет. В прошлом году танкер Lynx, груженный примерно миллионом баррелей российской нефти для КНР, застрял во льдах в Восточно-Сибирском море и смог продолжить путь лишь после того, как на помощь пришел атомный ледокол. В 2015 году в море Лаптевых столкнулись танкеры «Святой Петр» и «Святой Павел», а пятью годами ранее два груженых дизелем судна Indiga and Varzuga. На их борту находилось 26 тысяч тонн топлива, но утечки нефти зафиксировано не было.

Несмотря на риски арктических вод, Россия этим летом отправила через Северный ледовитый океан в Азию целую флотилию танкеров — в общей сложности около 8 млн баррелей. В июле 2025 года Северный морской путь для перевозки нефти использовал только один танкер.

Перевозки через Северный морской путь протяженностью 5,6 тысячи км, позволяющий на 7-10 дней сократить срок плавания из Азии в Европу, остается многолетней мечтой Владимира Путина, который требовал превратить его в крупнейший международный логистический маршрут.

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