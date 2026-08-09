Эпичное видео: дрон ВСУ влетает прямо в российский танкер 2 9.08.2026, 18:02

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Кадры от экипажа.

В сети появилось видео, на котором украинский дрон атаковал российское судно из так называемого «теневого флота». Запись, сделанная одним из членов экипажа, фиксирует, как беспилотник на низкой высоте направляется прямиком к капитанскому мостику — ходовой рубке, где расположен пункт управления, пишет «Диалог».

В момент столкновения гремит мощный взрыв. Название судна и характер перевозимого им груза на данный момент не уточняются.

За последний месяц в акваториях Черного и Азовского морей под удар попали свыше 200 российских судов и кораблей, задействованных в военной, топливной и логистической инфраструктуре РФ. Отмечается, что цель подобных атак — далеко не всегда полное затопление цели. Зачастую задача заключается в выведении плавсредства из строя.

Как правило, беспилотники бьют по ключевым узлам: машинному отделению, рулевому механизму, мостику или иным жизненно важным элементам. После таких повреждений судно теряет ход и возможность выполнять задачи. Оставшись на плаву, оно фактически превращается в несамоходную баржу, требующую буксировки и длительного, дорогостоящего ремонта.

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