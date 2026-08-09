СМИ: В войне произошла ключевая перемена 9 9.08.2026, 18:20

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Она очень не нравится Путину.

Украина существенно изменила характер войны с Россией, перенеся значительную часть боевых действий на территорию противника. Об этом пишет австралийское издание ABC News.

Издание анализирует 40-дневную кампанию ударов по России, которую в конце июня объявил президент Владимир Зеленский с целью перенести войну вглубь российской территории и вынудить Москву прекратить боевые действия. После этого украинские силы заметно активизировали атаки ракетами и дальнобойными беспилотниками по российской инфраструктуре — прежде всего по объектам нефтегазового сектора, логистическим центрам и военным базам.

По данным Службы безопасности Украины, за время кампании было нанесено не менее 100 успешных комбинированных ударов. Самым дальним стал удар по нефтеперерабатывающему заводу в Омске — примерно в 2700 километрах от подконтрольных Украине территорий. Предприятие получило настолько серьезные повреждения, что было вынуждено остановить работу.

Эксперт по беспилотной войне Александра Моллой из Университета Нового Южного Уэльса считает, что за время войны Украина существенно усилила свои возможности — как на тактическом, так и на стратегическом уровне. По ее словам, рост производства дронов изменил саму логику противостояния: если раньше ежегодно выпускалось около тысячи беспилотников, то сейчас прогнозы говорят уже о 10 миллионах в год.

Последствия этого заметны на примере ударов по российским нефтяным объектам: если в первый год войны их было три, во второй — 13, то на четвертом году количество превысило 130. Одновременно Россия столкнулась с падением объемов нефтепереработки и дефицитом топлива — в июле переработка упала до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Проблемы все сильнее ощущают и рядовые россияне: из-за перебоев с топливом власти были вынуждены вводить ограничения на продажу бензина, а страна начала искать дополнительные поставки за рубежом — в частности, из Казахстана, Индии, Японии и Марокко.

Новой целью украинских атак недавно стали логистические склады Wildberries — крупнейшего российского онлайн-ритейлера: удары были нанесены примерно по 20 объектам компании. Эксперт Дженнифер Паркер отмечает, что Wildberries важен не только для гражданской экономики, но и поставляет определенное оборудование российской армии.

Параллельно Украина усиливала удары и по военной инфраструктуре: СБУ ранее заявляла об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов L-39. Украинские военные также продолжают бить по российским логистическим маршрутам на оккупированном юге Украины.

По словам Паркер, масштаб украинской кампании стал серьезным испытанием для российской ПВО, эффективность которой оказалась ниже ожидавшейся до войны.

ABC News заключает, что конфликт постепенно превращается из затяжного противостояния на восточном фронте в масштабное соперничество дальнобойных ударов. Украинские дроны позволяют поражать цели на расстояниях, ранее доступных лишь дорогостоящим ракетным системам и боевой авиации. Эксперты полагают, что развитие беспилотных технологий уже меняет не только ход текущей войны, но и в целом представление о том, как могут вестись современные вооруженные конфликты.

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