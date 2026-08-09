«Зачистка началась»: назван неожиданный сценарий развития событий России

«Зачистка началась»: назван неожиданный сценарий развития событий России1
- 9.08.2026, 20:15
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В Кремле идет борьба.
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что в высших политических кругах России могут готовить заговор против Путина.
«Есть позитивные моменты в нашу пользу. Все-таки то, что я бы назвал неправильным словом "буза", там нарастает. Мы выжигаем их огромные логистические центры в части того, что называется их товары, и выжигаем очень хорошо. Мы выжигаем их нефтяной комплекс. Жаль, что еще не доходим полноценно до газового. Мы создаем им большие проблемы, и общее недовольство населения постепенно нарастает», — высказал свою точку зрения Петр Черник.
Об этом военный эксперт рассказал в интервью для телеканала «Армія TV» на YouTube.
«Я не верю в восстание россиян снизу, не верю совсем. Я более тридцати лет исследую наш вражеский народ, потому что мы обречены жить с ними и никакого покоя не будет. Если посмотреть под микроскопом, то у них было буквально несколько восстаний, и еще вопрос: были ли они всенародными. Что может произойти? Путин, как огня, боится того, что одна из "башен Кремля" может общенародное недовольство использовать против него. Так может произойти», — сообщил Черник.
Также офицер ВСУ предположил, что скоро может произойти в России:
«На мой взгляд, какая-то зачистка уже началась, поскольку там идет определенная борьба. Вспоминаем странный взрыв в Москве. Нет точной информации, кто против кого играл и как играл, но, возможно, эта зачистка уже началась. Есть информация, собранная по крупинкам, что Путин уже ведет работу со своими боевыми силами на потенциальную зачистку. Вот это недовольство может в какой-то момент накопиться, и какая-то из башен Кремля, а я не сомневаюсь, что группа людей, которая готова осуществить трансфер власти, есть, может это недовольство использовать».