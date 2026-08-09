Медики рекомендуют пожилым людям быструю ходьбу 7 9.08.2026, 17:23

2,620

Иллюстрационное фото

Она продлит молодость мозга.

Пожилые люди, которые сохраняют высокую скорость ходьбы после 80 лет, реже сталкиваются со снижением когнитивных способностей. Это показал анализ данных почти четырех тысяч людей старше 80 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи сосредоточились на пожилых людях, которые сохраняли необычно высокую подвижность с возрастом. Их назвали «суперподвижными». К этой группе отнесли участников, чья скорость ходьбы была как минимум на 1,5 стандартного отклонения выше средней для их возраста и пола.

Таких людей в общей выборке оказалось около 7%. Дальнейшее наблюдение показало, что в этой группе риск когнитивных нарушений был на 51% ниже, чем у остальных участников. Ученые также обнаружили связь между высокой скоростью ходьбы и общим улучшением состояния мозга.

В рамках отдельной части исследования участникам проводили МРТ. У «суперподвижных» оказался большим объем гиппокампа — области мозга, которая играет важную роль в памяти и пространственной ориентации.

Для анализа ученые объединили данные трех крупных исследований. Международная выборка включала 3989 человек старше 80 лет без деменции на момент начала наблюдения. Еще 197 участников ежегодно проходили когнитивные тесты и МРТ в рамках проекта LonGenity. Кроме того, исследователи изучили результаты посмертного анализа мозга 692 участников проекта RUSH.

Авторы отмечают, что большинство предыдущих работ было посвящено причинам замедления ходьбы с возрастом. Новое исследование, напротив, позволяет взглянуть на людей, которым удается сохранить высокую подвижность в глубокой старости.

При этом результаты показывают связь между скоростью ходьбы и состоянием мозга, но не доказывают, что быстрая ходьба напрямую предотвращает когнитивное старение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com