Нетаньяху: Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе 9.08.2026, 17:35

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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО: AMIR COHEN/REUTERS

Пока ХАМАС не будет «по-настоящему» разоружен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента США Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока ХАМАС не будет «по-настоящему» разоружен, сообщает BBC.

«Израиль не принимает этот 15-пунктный документ», — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Израильские вооруженные силы «не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока ХАМАС не будет по-настоящему разоружен, и будут продолжать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан», — добавил он.

«Совет мира» Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о «полном разоружении» ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.

Однако ХАМАС заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем «всех форм агрессии» и вывода его войск из Газы. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле.

В июле Трамп объявил о «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как ХАМАС заявил, что принял план разоружения для сектора Газа.

Однако Нетаньяху заявил, что ХАМАС должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газы, добавив, что это не может быть какое-то «фиктивное разоружение».

Он сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами США о том, как действовать дальше.

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