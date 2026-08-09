«Беларуская выведка»: Окружение Лукашенко понимает, что ему конец 26 9.08.2026, 18:29

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Многие выводят деньги из страны.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет о секретном докладе, которые лег на стол Лукашенко:

— Наши источники сообщили общие тезисы. Ставка на длительное противостояние в Ормузском проливе постепенно сходит на нет.

Первым сигналом стало после заметного пика продаж Гродноазот последующие падение спроса на азотные удобрения и прочие продукты. Блокировка морского трафика в Черном Море сводит на нет весь экспорт режима на дальнюю дугу. Российский рынок, лишённый экспортного потенциала, уже перенасыщен и замедлил импорт из Беларуси.

Вторая проблема — неплатежи. Оборонные заказы с РФ оплачиваются в течение 180 дней. Обвалился спрос на грузовики, комбайны и всё тяжёлое машиностроение. На совещании Штаба, заслушав доклад, Лукашенко констатировал тупик. Оказалось, что калий и древесина, поставляемые в Китай, не вытянут остальную экономику.

Лукашенко буквально сказал следующее: «Все силы и деньги направить в сельское хозяйство. Это единственное, что мы можем продать наряду с калием и лесом». Чиновники принялись выполнять. Именно по этой причине активизировались скандальные поездки в село, штрафные батальоны из колхозников и новые распаханные чернобыльские земли.

Источники сообщили Telegram-канала сообщили, что Лукашенко находится в стадии принятия неизбежного факта:

— Закрытая экономика может быть только аграрной. Он принял, что запертые геополитически заводы и фабрики постепенно сойдут на нет, не выдержав конкуренции с Китаем.

Единственное, что удерживает экономику на плаву — это война. К рекордным за все времена поставкам нефтепродуктов в Россию добавились поставки электроэнергии.

Нефтянка практически содержит треть бюджета.

В Штабе понимают факт, что Лукашенко и весь режим держится на войне. Если война будет остановлена, Минск лишится своих основных доходов и в случае российской (хотя бы минимальной) «оттепели», режиму Лукашенко—- конец.

По нашим данным, абсолютно каждый член команды диктатора уже заботится о своём плане «Б». Скромные накопленные капиталы активно перемещаются в жилье в Беларуси и за рубежом, наполняются крипто кошельки на случай экстренного перемещения по миру. При этом сам Лукашенко на совещаниях с военными и гражданскими уверяет, что останется у власти минимум на следующие 10 лет, ссылаясь на возраст Трампа, как пример.

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