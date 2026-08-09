Нерадивых чиновников и аграриев отправят в спецназ 10 9.08.2026, 18:52

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Странное решение Лукашенко.

В Силы специальных операций (ССО) Беларуси начали поступать работники, которые плохо проявили себя во время уборочной кампании — об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Инициатива направлять таких людей в армию принадлежит Александру Лукашенко. 22 июля на селекторном совещании он предложил отправлять прогульщиков и нарушителей трудовой дисциплины на украинскую границу вместо уголовного преследования: «Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу… Неделя подготовки (гранатомёт, пулемёт) — и туда».

Лукашенко подчеркивал, что эта мера касается не только рядовых работников, но и чиновников.

Минобороны официально оформило эту практику как сбор с призывом военнообязанных для проверки боевой и мобилизационной готовности военкоматов.

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