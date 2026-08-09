Главная мечта 9.08.2026, 16:48

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Ваша помощь важна как никогда раньше.

Дорогие друзья! Более 25 лет сайт «Хартия’97» рассказывает правду о событиях в Беларуси и мире. Все это время мы создавали уникальное сообщество людей, объединенных одной мечтой — жить в свободной и демократической стране.

Именно эта мечта выводила белорусов на улицы, давала надежду на перемены даже в самые сложные времена и продолжает вдохновлять на борьбу.

Сегодня мы просим вас помочь нам продолжать свою работу. В Беларуси наш сайт мог найти рекламодателей, но свободного медиарынка в нашей стране не существует, а мы из-за принципиальной позиции вынуждены работать из-за границы. Тема Беларуси на Западе отошла на второй план. Финансовая помощь для независимых белорусских медиа критически сокращается. В этой ситуации мы рассчитываем на вас, наших читателей.

Как вы можете нас поддержать? Мы предлагаем три способа

Первый — PayPal. Вы можете выбрать удобную сумму и поддержать нас через эту платформу. PayPal предоставляет возможность перевести деньги с вашей карты или кошелька на этом сервисе.

Второй способ — Patreon. Вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно. Это абсолютно безопасный и анонимный способ поддержки.

Третий — перечислить деньги на наш счет.

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Ваша поддержка крайне важна для нас. Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com