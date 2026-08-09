Белорусы Вильнюса вышли на акцию в годовщину начала революции 9.08.2026, 17:46

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Фото: Gazetaby.com

Участники митинга развернули огромный бело-красно-белый флаг.

В Вильнюсе прошла акция к годовщине начала революции 9 августа 2020 года.

Белорусы собрались на Кафедральной площади и развернули огромный бело-красно-белый флаг, пишет «Салідарнасць».

Перед собравшимися выступили бывшие политзаключенные, представители диаспоры, общественные активисты. А также музыканты — хор Pra.Dziva, Юрий Стыльский.

На площади разместили галерею с портретами политзаключенных.

На акцию собралось более ста человек.

Вместе с хором люди спели «Погоню».

Участники также устроили огромный хоровод. А потом отправились в шествие по городу.

«Марш достоинства» дошел до посольства Беларуси. Участники почтили минутой молчания жертв режима и белорусских добровольцев, погибших в Украине.

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

Фото: Gazetaby.com

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