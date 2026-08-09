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Назван напиток для здоровья печени

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  • 9.08.2026, 18:08
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Назван напиток для здоровья печени

Главная ценность напитка заключается в высоком содержании катехинов.

Регулярное употребление зеленого чая способно существенно улучшить функциональные показатели печени и защитить ее от опасных метаболических изменений.

Главная ценность напитка заключается в высоком содержании катехинов — растительных соединений, среди которых ключевую роль играет эпигаллокатехин-галлат (EGCG), пишет «Курсор».

Специалисты уделяют особое внимание действию EGCG при метаболической жировой болезни печени (MASLD) — патологии, связанной с избыточным накоплением жировых отложений в органе, которая часто сопутствует ожирению и диабету 2-го типа.

Как зеленый чай защищает печень:

Снижение печеночных ферментов: Повышенный уровень ферментов указывает на повреждение тканей. По словам диетолога Малины Малкани, регулярное употребление 3–4 чашек зеленого чая в день уже через несколько недель способствует снижению этих показателей, сигнализируя об угасании воспалительного процесса.

Антиоксидантная защита и аутофагия: EGCG нейтрализует окислительный стресс и активирует механизм аутофагии — естественный процесс самоочищения, при котором клетки печени утилизируют свои поврежденные фрагменты.

Долгосрочная профилактика: По наблюдениям экспертов, люди, регулярно пьющие зеленый чай на протяжении многих лет, значительно реже сталкиваются со стеатозом и онкологическими заболеваниями печени.

При этом диетологи подчеркивают: зеленый чай работает как эффективный помощник, но не заменит здоровый образ жизни. Для поддержания печени необходим комплексный подход — минимизация ультраобработанных продуктов, физическая активность и отказ от алкоголя.

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