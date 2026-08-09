В село в Польше, где живут 987 человек, ежегодно едут более 50 тысяч туристов 5 9.08.2026, 17:54

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Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Что их привлекает?

Небольшая деревня Карвиа в Поморском воеводстве стала одним из самых ярких примеров того, как популярный курорт может кардинально преобразиться в туристический сезон. Несмотря на то, что здесь постоянно проживает всего 987 человек, в солнечные летние дни количество отдыхающих достигает 50 тысяч.

Туристов привлекают широкие песчаные пляжи, семейная атмосфера и доступные цены на отдых. В то же время местный туристический бизнес вынужден постоянно адаптироваться к новым требованиям гостей и погодным условиям, отмечает издание finanse.wp.pl.

Курорт в Польше, который каждое лето собирает десятки тысяч туристов

Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Карвиа расположена на побережье Балтийского моря в Поморском воеводстве Польши. В обычное время это тихая деревня с населением менее тысячи человек, однако в разгар лета она буквально оживает.

По оценкам местных властей, в благоприятную погоду курорт может принимать до 50 тысяч отдыхающих в день. Такое количество людей обеспечивают многочисленные пансионаты, частные усадьбы, апартаменты и кемпинги, работающие в сезон.

Туристы стали путешествовать по-другому

В последние годы изменился и формат отдыха. Если раньше многие гости приезжали на одну-две недели, то теперь всё чаще выбирают короткие поездки продолжительностью 3–5 дней.

Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Наряду с этим выросли и ожидания относительно уровня комфорта. Владельцы отелей и пансионатов активно обновляют номера, улучшают инфраструктуру и повышают качество обслуживания, чтобы соответствовать современным требованиям туристов.

Сколько стоит отдых в Карвиа

Несмотря на популярность, курорт остается относительно доступным по ценам.

Средняя стоимость проживания в пансионате или частной усадьбе составляет примерно 90–120 злотых (около 1-1,4 тыс. грн) на человека в сутки. Завтрак в местном ресторане стоит около 39 злотых (примерно 440 грн), пиццу можно заказать от 25 злотых (около 280 грн), а кофе или чай обойдутся в 12–18 злотых (примерно 135-205 грн).

Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Погода определяет успех сезона

Для местного бизнеса решающим фактором остается погода. Начало лета в этом году было менее активным из-за дождей, однако с возвращением солнечных дней количество туристов быстро выросло.

Владельцы заведений отмечают, что в настоящее время большинство бронирований осуществляется онлайн, а спрос на жилье практически мгновенно реагирует на прогнозы синоптиков.

Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Безопасность на море остается приоритетом

Помимо комфортного отдыха, большое внимание уделяется безопасности туристов. После двухнедельного запрета на купание из-за сильного ветра, высоких волн и опасных обратных течений на пляже вновь разрешили купаться в море.

Фото: Генрик Беламович/wikimedia.org

Спасатели напоминают, что в случае попадания в обратное течение не следует пытаться плыть прямо к берегу. Лучше всего двигаться параллельно береговой линии, чтобы выйти из зоны опасного течения, а уже потом возвращаться к берегу. Это правило может помочь избежать опасных ситуаций во время отдыха на Балтийском море.

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