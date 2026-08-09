На Нарочи перевернулся катамаран с пассажирами в 800 метрах от берега 2 9.08.2026, 14:55

4,592

Мужчину и женщину спасли.

На озере Нарочь спасли мужчину и женщину, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Оба были в спасательных жилетах, медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в ОСВОД.

Инцидент произошел 8 августа около 19.45. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции «Нарочь».

На место отправился дежурный экипаж — моторист-рулевой, водолаз и матрос-спасатель.

Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег.

Оба находились в спасательных жилетах и не пострадали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com