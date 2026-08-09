На Нарочи перевернулся катамаран с пассажирами в 800 метрах от берега

На Нарочи перевернулся катамаран с пассажирами в 800 метрах от берега2
- 9.08.2026, 14:55
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Мужчину и женщину спасли.
На озере Нарочь спасли мужчину и женщину, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Оба были в спасательных жилетах, медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в ОСВОД.
Инцидент произошел 8 августа около 19.45. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции «Нарочь».
На место отправился дежурный экипаж — моторист-рулевой, водолаз и матрос-спасатель.
Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег.
Оба находились в спасательных жилетах и не пострадали.