Российская «Арена» сбила семь дронов, но танк все равно сгорел 1 9.08.2026, 14:24

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Что произошло?

Российский танк «Т-72Б3А», который украинские и западные наблюдатели уже успели назвать очередным провальным экспериментом с противодроновой защитой, возможно, оказался не настолько неудачным. Об этом пишет Defence blog.

Похоже, система действительно выполняла свою задачу. Проблема в другом: ее возможностей оказалось недостаточно.

Т-72Б3А — модернизированная версия российского основного боевого танка Т-72. Машина получила систему активной защиты «Арена». В российской военной терминологии такие комплексы называют КАЗ — комплексами активной защиты.

Специалисты связались с украинскими военными, участвовавшим в атаке с применением новинки. По их словам, модернизированная «Арена» действительно работала. Во время боя она уничтожила семь украинских FPV-дронов. Лишь после этого танк удалось поразить.

«Арена» оснащена радаром. Он обнаруживает приближающуюся угрозу — противотанковую ракету, гранату или FPV-дрон. После этого система автоматически запускает специальный боеприпас-перехватчик. Он уничтожает цель в воздухе, прежде чем она достигнет танка.

«Мы поговорили с одним из подразделений, участвовавших в этой операции, и выяснили, работает эта система или нет. И, к сожалению, она работает. На одном танке система уничтожила семь FPV-дронов. В целом для уничтожения одного танка потребовалось от 15 до 20 FPV-дронов», — рассказал специалист по боевому применению дронов Дмитрий Путята.

Ранее «Омега» НГУ опубликовала кадры с поражением российского «Т-72Б3А». На видео FPV-дрон попадает в кормовую часть танка без какого-то противодействия.

Некоторые СМИ назвали произошедшее первым публично зафиксированным провалом модернизированной российской противодроновой защиты. Появилась версия, что радар «Арена» не способен надежно обнаруживать небольшие и относительно медленные дроны.

Однако специалист по бронетехнике Андрей Тарасенко предложил другое объяснение. По мнению эксперта, к моменту последнего попадания FPV-дрона система «Арена», вероятно, уже израсходовала все свои перехватчики. То есть она успела сбить несколько предыдущих дронов, на последний удар боеприпасов уже не осталось.

У «Арены» есть и другая проблема. Просто увеличить количество перехватчиков невозможно из-за конструкции танка. Размеры самой системы и ограниченное пространство на корпусе танка не позволяют добавить необходимое количество перехватчиков.

Эксперты полагают, что модернизированная «Арена» могла бы оказаться гораздо полезнее на более раннем этапе войны — в 2023-2025 годах. С тех пор украинская тактика применения FPV-дронов значительно изменилась. Теперь для уничтожения одного танка может использоваться сразу десяток и более аппаратов.

Если для уничтожения современного танка требуется примерно 15–20 FPV-дронов, а «Арена» способна сбить семь из них, это действительно можно считать определенным техническим успехом российских разработчиков. Но для экипажа танка итог остается тем же.

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