Вложили 32 тысячи злотых: команда белорусов в Польше построила «продвинутый» плот 9.08.2026, 14:03

3,036

Цель — доплыть до моря и реализовать детскую мечту.

Белорусский айтишник в Польше, системный инженер Николай Заславский рассказал devby.io о необычном «проекте»:

— По будням мы работаем в ИТ, а по вечерам и выходным собираемся в своем «гараже». Только вместо машины там самодельный плот с солнечными панелями, телеметрией и собственной системой фильтрации воды.

За два года мы вложили в него 32 тысячи злотых, прошли десятки километров по рекам, а теперь собираются доплыть до моря.

Рассказываю, как построить плот, во сколько это обходится и можно ли на нем заработать.

Исполнили детскую мечту

Одним вечером мы сидели возле костра, и один мой друг Паша предложил построить настоящий плот и и отправиться на нем в путешествие. Можно сказать, что он вообще стал идейным вдохновителем и спонсором всего этого движения.

Для него это была мечтой детства. Во многом благодаря книге Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», где герои много путешествовали на плоту. И несколько лет назад он с друзьями уже сплавлялись на надувных лодках в Беларуси по Вилии.

От идеи до реализации прошел… месяц. Сразу после того разговора началсь активная работа и уже через и уже примерно через месяц началась активная сборка.

Примерный таймлан такой:

18 мая 2024 года возникла идея

25 июня 2024 года мы собрали его первый раз в цеху, а 28 июня начали сплав.

С тех пор плот постоянно развивается: почти на каждом сплаве и перед каждым сезоном мы что-то улучшаем, переделываем и добавляем новые идеи.

Делали технические решения сами

Большинство нашей команды работает в ИТ, хотя все в разных направлениях. Есть системные инженеры, разработчики, дизайнеры и специалисты из других сфер. Я вот например сисадмин и немного девопс. Хотя даже мы заметили, что в зависимости от направления люди по разному «впрягаются» в общие задачи.

Думаю, что инженерный склад ума действительно помогает. Мы на работе привыкли продумывать архитектуру, автоматизировать процессы и искать надежные инженерные решения. Например, у нас есть собственный сайт проекта, через который решаются практически все организационные вопросы. Там же есть небольшой «мостик» с телеметрией: можно посмотреть заряд аккумуляторов, работу солнечных панелей, глубину, показания датчиков и другие параметры плота.

Многие технические решения мы тоже делаем сами. Например, самостоятельно собрали аккумуляторную систему, полностью спроектировали электрический щит, разводку, подключение оборудования и коннекторов. На прошлом сплаве даже сделали систему фильтрации речной воды, чтобы использовать ее как техническую, для мытья рук, посуды и других бытовых нужд.

Конечно, плот все равно строится руками, а не кодом. Но инженерный подход очень помогает. Есть ребята, у которых уже был большой опыт в таких DIY-делах. Например, кто-то самостоятельно строил и дорабатывал свой дом на колесах, квест-румы, или владеет производством на фрезерных станках с ЧПУ.

В этом году к нам присоединился парень, который занимается сценографией, так что опыт создания сложных конструкций тоже оказался очень полезным.

Кстати, это довольно безопасно. Упасть за борт в теории, конечно, можно — например, если несколько человек одновременно поднимутся на крышу и в этот момент мы напоремся на корягу. Но я себе это слабо представляю: основной вес плота внизу.

На практике самое опасное — утопить что-то из вещей, если внезапно наткнешься на корягу. Такое бывало пару раз, особенно в момент сильной засухи, когда уровень воды сильно падает. В целом же мы постоянно проводим время в воде, если погода позволяет.

Сколько стоит построить плот

За два года в плот вложено около 32 000 злотых — это компоненты плюс транспортировка. Изначально на материалы ушло 12–15 тысяч, но это без мотора, аккумулятора и остального — их докупали постепенно, по ходу дела, когда начинали понимать, без чего становится совсем неудобно.

Сначала самыми дорогими статьями были именно материалы для корпуса и конструкции. Потом основные траты сместились на электронику: мотор, аккумулятор, солнечные панели, разные контроллеры.

Нам, конечно, повезло: у одного из приятелей свой бизнес — цех ЧПУ и лазерной резки. Так что у нас был доступ и к материалам, и к «бесплатной» резке деталей, что заметно сэкономило бюджет.

На нашем сайте, кстати, есть отдельное меню с бюджетом — там расписано буквально все до мелочей, ведем учет довольно педантично.

Мы не против заработать на этом довольно дорогом хобби. Можем вести стримы или делать тревел-блог, куда подключаться и спонсоры. В этом году даже завели отдельный аккаунт плота в соцсетях: хотелось рассказывать о строительстве, путешествиях, новых идеях. Но пока все это лежит в долгом ящике. Сам плот, подготовка к сплавам и сами путешествия занимают практически все свободное время.

Возможно, когда-нибудь руки дойдут и до полноценного блога. Но пока для нас главное — сам проект и удовольствие от процесса.

На этот сезон у нас конкретная цель — доплыть до моря. А что будет дальше, пока не загадываем. Скорее всего, после этого перевезем плот на другую реку и начнем новое путешествие. За эти годы мы поняли: плот — это уже не разовая история, а проект, который постоянно развивается вместе с нашей командой.

Проект растет органически

После первых сплавов мы, конечно, выкладывали фотографии и видео в соцсетях. Их увидели друзья, знакомые, знакомые друзей. На второй сплав к нам уже присоединилось несколько новых людей — точнее, они сменили тех, кто в этот раз не смог поехать. Потом постепенно начали появляться и другие участники.

Наверное, это и есть самая приятная особенность проекта — он растет совершенно естественно. Люди видят, что мы делаем, им становится интересно, и со временем они сами становятся частью команды.

Сейчас из по-настоящему активных — тех, кого мы между собой называем орг-плот — нас пятеро. Но каждый приносит что-то свое: кто-то берет на себя техническую часть, кто-то логистику, кто-то — атмосферу и настроение похода. А ребята, которые приезжают «просто почилить», очень быстро сами замечают, что происходящее на плоту больше похоже на кружок приключений и энтузиастов, и втягиваются в это настроение.

Реагируют на нас почти всегда одинаково — с большим интересом. Люди фотографируют, снимают видео, машут руками, подходят поговорить и задают вопросы. Многие сначала даже не верят, что плот построен своими руками. На прошлой неделе к нам подплывали спасатели и снимали плот со всех сторон — были в полном восторге от технических решений, которые успели разглядеть.

Коллеги тоже обычно очень удивляются: непривычная для большинства идея — «рабочий» отдых. Мы между собой шутим, что это наш своеобразный гараж, в котором собираемся по выходным или после работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com