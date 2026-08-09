закрыть
15 августа 2026, суббота, 2:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Часть оккупированного Крыма осталась без воды и света

4
  • 9.08.2026, 14:43
  • 4,086
Часть оккупированного Крыма осталась без воды и света

Ситуация осложняется аномально жаркой погодой.

Десятки населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без воды. Также на полуострове возник дефицит электроэнергии, сообщает «Фокус».

Полное или частичное отсутствие водоснабжения наблюдается в крупных городах временно оккупированного Крыма, в частности Симферополе, Феодосии, Керчи. Об этом сообщило оккупационное российское предприятие «Вода Крыма».

Отмечается, что в связи в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях вода не будет подаваться по меньшей мере в 40 населенных пунктов.

Кроме того, в Крыму сохраняются ограничения подачи электроэнергии. Повреждения энергообъектов и магистральных электросетей не позволяют обеспечить стабильную подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщают пропагандистские каналы со ссылкой на «Крымэнерго».

Подчеркивается, что ремонтные работы осложняются аномально жаркой погодой.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Крыму долгое время нет света и наблюдаются перебои с питьевой водой. При этом жители северной части полуострова переезжают в центральную часть полуострова, где ситуация с электричеством и водой получше, а россияне, которые раньше скупали недвижимость в Крыму, начинают от нее избавляться по более низкой цене.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук