Часть оккупированного Крыма осталась без воды и света

Часть оккупированного Крыма осталась без воды и света4
- 9.08.2026, 14:43
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Ситуация осложняется аномально жаркой погодой.
Десятки населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без воды. Также на полуострове возник дефицит электроэнергии, сообщает «Фокус».
Полное или частичное отсутствие водоснабжения наблюдается в крупных городах временно оккупированного Крыма, в частности Симферополе, Феодосии, Керчи. Об этом сообщило оккупационное российское предприятие «Вода Крыма».
Отмечается, что в связи в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях вода не будет подаваться по меньшей мере в 40 населенных пунктов.
Кроме того, в Крыму сохраняются ограничения подачи электроэнергии. Повреждения энергообъектов и магистральных электросетей не позволяют обеспечить стабильную подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщают пропагандистские каналы со ссылкой на «Крымэнерго».
Подчеркивается, что ремонтные работы осложняются аномально жаркой погодой.
Напомним, в конце июля стало известно, что в Крыму долгое время нет света и наблюдаются перебои с питьевой водой. При этом жители северной части полуострова переезжают в центральную часть полуострова, где ситуация с электричеством и водой получше, а россияне, которые раньше скупали недвижимость в Крыму, начинают от нее избавляться по более низкой цене.