Найден экстремальный суперкар Lexus 2012 года с пробегом 100 км 1 9.08.2026, 14:39

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Таких авто существует всего 64 в мире.

В США выставлен на продажу суперкар Lexus LFA 2012 года выпуска в идеальном состоянии. Знаменитый автомобиль оснащен высокооборотистым двигателем V10 и разгоняется до сотни за 3,7 с.

Купе Lexus LFA — настоящая капсула времени, которую практически не эксплуатировали и хранили в гараже. Об этом рассказали на сайте Broad Arrow.

Суперкар Lexus LFA за 14 лет сменил трех владельцев, однако на одометре отображается пробег всего 116 км, причем 37 км автомобиль проехал ещё до продажи во время дилерских тест-драйвов. Кузов, салон и двигатель — как новые.

Lexus LFA — первый и пока что единственный суперкар японской марки. Имиджевую модель оснастили высокооборотистым 4,8-литровым V10, разработанным совместно с Yamaha.

Всего было выпущено 500 купе Lexus LFA стоимостью от 375 000 долларов, однако лишь 64 из них получили трековый пакет Nürburgring package за $70 000, как этот автомобиль. Он включает в себя более мощный (571 к. с. при 8700 об/мин) двигатель, перенастроенные трансмиссию и ходовую часть, более лёгкие магниевые диски, обвес и большое антикрыло.

Под капотом установлен высокооборотистый 571-сильный V10

Благодаря 6-ступенчатой роботизированной коробке передач суперкар Lexus LFA способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать скорость 325 км/ч. Замедляют его карбоново-керамические тормоза Brembo, а титановая выхлопная система делает звук двигателя более насыщенным.

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