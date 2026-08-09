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«Путин, сдавайся»: американский актер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе

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  • 9.08.2026, 14:19
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«Путин, сдавайся»: американский актер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе
Эштон Кутчер
Фото: Getty Images

Поводом для заявления артиста стала российская атака на футбольный стадион «Черноморец».

Американский актер Эштон Кутчер публично отреагировал на усиление российских ударов по Украине и обратился непосредственно к российскому диктатору Владимиру Путину.

Поводом для заявления артиста стала российская атака на футбольный стадион «Черноморец» в Одессе. Кутчер резко осудил удар и заявил, что подобные действия могут свидетельствовать либо о некомпетентности российского руководства, либо о его отчаянии.

«Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: некомпетентности или отчаянии. Путин, ты проигрываешь. Сдавайся!» - написал Кутчер в соцсети Х.

Кутчер известен своей поддержкой Украины. В 2014 году он обручился с актрисой украинского происхождения Милой Кунис, а 4 июля 2015 года пара официально поженилась. У супругов двое детей - 11-летняя дочь Уайетт и 9-летний сын Димитрий.

После начала полномасштабной войны России против Украины Кутчер и Кунис активно выступили в поддержку украинцев. В 2022 году супруги организовали сбор средств и привлекли около 20 миллионов долларов для помощи людям, пострадавшим от войны.

Актеры отдельно поблагодарили более 65 тысяч человек, которые присоединились к сбору. По их словам, совместные усилия не способны решить все проблемы, однако могут помочь многим украинским беженцам пройти через последствия войны с меньшими трудностями.

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