«Сейчас это ключевая задача для всех белорусов» 9.08.2026, 22:16

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ЕВГЕНИЙ АФНАГЕЛЬ

ФОТО: БЕЛСАТ

Перемены произойдут в ближайшем будущем.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

— Ни для кого не секрет, что режим Лукашенко держится исключительно на поддержке Кремля. Естественно, ослабление России или серьезные проблемы внутри нее повлекут за собой проблемы и для режима.

Думаю, это понимают, а где-то даже и ждут и в ближайшем окружении Лукашенко. Дворцовый переворот — один из наиболее вероятных сценариев ближайших лет. Единственная причина, почему чиновники и силовики массово не перешли на сторону народа в 2020 году, а такие настроения тогда были повсеместно, — это бездарность формальных лидеров протестов, «штаба Тихановской». Сегодня мы снова видим признаки разложения системы внутри Беларуси: маразматические требования Лукашенко, «потемкинские деревни», которые для него строят чиновники, сплошная ложь, имитация бурной деятельности и оторванность власти от народа.

А вокруг — люди, которые, хоть и молчат из-за репрессий, но при этом не слепы, видят, что происходит в Беларуси и вокруг нее, ненавидят и престарелого диктатора, и его прислужников. Аресты, о которых мы узнаем едва ли не каждый день, — самый главный признак того, что отношение белорусов к режиму не изменилось с 2020 года.

Главный вопрос заключается в том, что у нас за последние десятилетия было уже немало таких окон возможностей. Это и 2010 год, и 2020-й, и 2021-й, а также время после этих событий. К сожалению, несмотря на героизм и смелость белорусов, главной цели — освобождения страны — мы не достигли. Где-то не хватило ресурсов, где-то оказалось недостаточно решительности. Эти ошибки слишком дорого нам обошлись, поэтому важно извлечь уроки из них и не допустить просчетов сейчас.

Мы должны понимать, что будем делать дальше: как строить новую страну, формировать правительство, проводить свободные выборы, реформировать экономику, искать союзников, привлекать инвестиции и технологии. Сейчас это ключевая задача для всех белорусов, особенно для тех, кто находится за границей. Этого ожидают от нас соотечественники внутри страны. Перемены в Беларуси в любом случае произойдут в ближайшем будущем, но они ведь могут произойти и без участия патриотов, сторонников европейского пути и развития. Они могут произойти без учета интересов белорусов. Нам же нужны перемены, которые заложат надежный фундамент для построения сильной свободной европейской страны.

Для того, чтобы они произошли, необходимо уже сегодня не просто думать о будущем Беларуси, но и создавать его.

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