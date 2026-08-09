Почему сторонники Трампа называют войну с Ираном победой США?7
- 9.08.2026, 16:21
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Вашингтон формирует новый порядок на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп добился стратегической победы в противостоянии с Ираном, считает американский аналитик Джеймс Джей Карафано. Главные изменения на Ближнем Востоке происходят не только на поле боя, но и в политике, экономике и системе безопасности региона, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Карафано утверждает, что критики Трампа оценивают конфликт через собственные ожидания. Одни требовали полного свержения иранского режима, другие выступали против любого вмешательства США, а третьи обвиняли президента в непоследовательности.
«Победитель получает право определять, что такое победа», — пишет Карафано. Он считает, что главной целью Вашингтона было не изменение власти в Тегеране, а разрушение способности Ирана угрожать соседям и дестабилизировать регион.
После конфликта начали укрепляться новые региональные инициативы — энергетическое сотрудничество, восстановление разрушенных территорий, экономическую интеграцию и расширение оборонных союзов между странами Ближнего Востока.
«Если бы Трамп проигрывал эту войну, эти инициативы просто не появлялись бы», — убежден аналитик. Новые соглашения США с партнерами в регионе, рост сотрудничества между арабскими странами и Израилем, а также попытки создать более устойчивую систему коллективной безопасности.
Критики американского президента считают, что конфликт не принес долгосрочного решения и может привести к новой нестабильности. Однако сторонники Трампа утверждают, что его стратегия заключается в постепенном ослаблении возможностей Ирана и создании условий для нового порядка на Ближнем Востоке.
«История запомнит Трампа как одну из самых значимых фигур, изменивших регион», — пишет Карафано, называя происходящие процессы масштабной перестройкой политического баланса.