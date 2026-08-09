Почему сторонники Трампа называют войну с Ираном победой США? 7 9.08.2026, 16:21

3,524

Фото: Getty Images

Вашингтон формирует новый порядок на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп добился стратегической победы в противостоянии с Ираном, считает американский аналитик Джеймс Джей Карафано. Главные изменения на Ближнем Востоке происходят не только на поле боя, но и в политике, экономике и системе безопасности региона, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Карафано утверждает, что критики Трампа оценивают конфликт через собственные ожидания. Одни требовали полного свержения иранского режима, другие выступали против любого вмешательства США, а третьи обвиняли президента в непоследовательности.

«Победитель получает право определять, что такое победа», — пишет Карафано. Он считает, что главной целью Вашингтона было не изменение власти в Тегеране, а разрушение способности Ирана угрожать соседям и дестабилизировать регион.

После конфликта начали укрепляться новые региональные инициативы — энергетическое сотрудничество, восстановление разрушенных территорий, экономическую интеграцию и расширение оборонных союзов между странами Ближнего Востока.

«Если бы Трамп проигрывал эту войну, эти инициативы просто не появлялись бы», — убежден аналитик. Новые соглашения США с партнерами в регионе, рост сотрудничества между арабскими странами и Израилем, а также попытки создать более устойчивую систему коллективной безопасности.

Критики американского президента считают, что конфликт не принес долгосрочного решения и может привести к новой нестабильности. Однако сторонники Трампа утверждают, что его стратегия заключается в постепенном ослаблении возможностей Ирана и создании условий для нового порядка на Ближнем Востоке.

«История запомнит Трампа как одну из самых значимых фигур, изменивших регион», — пишет Карафано, называя происходящие процессы масштабной перестройкой политического баланса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com