Эксперт назвала потенциальных кандидатов в борьбе за место Путина 5 9.08.2026, 19:32

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Россию ожидает кризис «престолонаследия».

Российская политическая система все ближе подходит к испытанию, к которому, как считают западные аналитики, она практически не готова, — смене власти после Путина. Несмотря на то что президенту России уже 73 года, Кремль за четверть века так и не создал понятного механизма передачи полномочий и не подготовил преемника, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

«Призрак преемственности преследует Россию», — пишет эксперт Центра военно-морского анализа США и преподаватель Университета Джорджа Вашингтона Джулиан Уоллер. Главная проблема заключается не только в самом Путине, но и в поколении его ближайших соратников. Большинство людей, контролирующих ключевые государственные институты, также находятся в преклонном возрасте и могут покинуть политическую сцену практически одновременно.

«После ухода Путина страну может ждать не плавная передача власти, а ожесточенная борьба между различными группами влияния», — считает автор.

Российская Конституция предусматривает проведение президентских выборов в течение трех месяцев после освобождения должности главы государства. Однако, как пишет Уоллер, реального победителя, как и после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, определят не формальные процедуры, а договоренности узкого круга представителей политической элиты.

«Система искусственно заблокировала естественную смену поколений», — убежден автор. Чиновники в возрасте 50–60 лет годами оставались на второстепенных ролях, тогда как некоторые представители нового поколения начали получать высокие должности, фактически минуя своих старших коллег.

Среди возможных участников будущей борьбы за власть Уоллер называет премьер-министра Михаила Мишустина, секретаря Госсовета Алексея Дюмина, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом никто из них не обладает сопоставимым с Путиным политическим влиянием.

«Чем дольше геронтократия удерживает контроль над ключевыми институтами, тем менее вероятен мирный переход власти к следующему президенту», — пишет Уоллер. Именно отсутствие заранее подготовленного механизма преемственности может превратить смену власти в России в тяжелый внутренний кризис.

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