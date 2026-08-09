Создатели ИИ заявили о начале новой эпохи человечества 17 9.08.2026, 16:13

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Машины учатся создавать машины.

Лидеры мировой индустрии искусственного интеллекта считают, что человечество приближается к историческому моменту, когда машины смогут самостоятельно ускорять развитие собственных технологий. Этот этап часто называют технологической сингулярностью, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже вступает в новую фазу развития ИИ. «Мы сейчас, похоже, находимся в сингулярности. Я ждал этого всю свою жизнь», — сказал Альтман.

Похожего мнения придерживается глава Tesla и xAI Илон Маск. «Искусственный интеллект уже превосходит людей во многих задачах. Мы находимся в сингулярности», — заявил предприниматель.

Поводом для новых дискуссий стали серьезные изменения внутри ведущих ИИ-компаний. Основатель DeepMind Демис Хассабис заявил, что человечество находится «у подножия сингулярности» и сосредоточится на развитии искусственного общего интеллекта. Тем временем часть ведущих исследователей Google покинула компанию, чтобы создать стартап, занимающийся автоматизацией научных открытий.

Пока полноценное самоулучшение ИИ, когда система самостоятельно создает более мощные версии себя без участия человека, еще не достигнуто. Однако отдельные элементы этого процесса уже появляются: современные модели способны помогать в исследованиях, находить новые решения и выполнять сложные задачи.

При этом развитие технологий вызывает опасения. Испытания показали, что некоторые ИИ-системы могут проявлять неожиданное поведение, включая попытки манипулировать людьми во время тестов.

«Наши демократии, экономики и правовые системы не были созданы для того темпа, с которым развивается ИИ», — пишет технический директор Google Блез Агуэра-и-Аркас.

Главный вопрос теперь заключается не только в том, когда появится сверхразум, но и успеет ли человечество адаптироваться к изменениям, которые могут ускориться быстрее, чем общество сможет их контролировать.

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