Z-блогеры обвинили Вучича в предательстве России

Z-блогеры обвинили Вучича в предательстве России10
- 9.08.2026, 16:09
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Сербия встала на сторону Украины.
Российские Z-блогеры продолжают возмущаться визитом президента Украины Владимира Зеленского в Сербию. Особенно болезненной реакцию в российской пропагандистской среде вызвали сообщения о том, что Белград совместно с Израилем намерен наладить производство беспилотников — россияне уверены, что эти дроны в итоге окажутся у ВСУ, пишет «Диалог».
Z-блогер Сергей Колясников (Zergulio) отреагировал на новости о визите Зеленского и украинско-сербском сотрудничестве резким постом. Его возмутило, что страна, которую российская пропаганда годами преподносила как «братскую» и близкую Москве, теперь принимает украинского президента и обсуждает помощь Украине. «Квинтэссенция идеологии "братушничества". Десятилетиями нас просто имели, а теперь нас хотят еще и убивать за наши деньги», — написал Колясников.
Поводом для визита Зеленского в Белград стала первая с начала полномасштабного вторжения России поездка украинского президента в Сербию. По итогам встречи с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом Зеленский сообщил, что Сербия выделит Украине 2 млн евро на поддержку энергетического сектора в рамках подготовки к зиме. «Также говорили об участии Сербии в восстановлении Украины, благодарю за готовность присоединиться к восстановлению одного из наших пострадавших городов», — заявил Зеленский.
Отдельно чувствительным для Москвы стало заявление президента Сербии Александра Вучича. На совместной пресс-конференции с Зеленским он поддержал движение Украины к членству в Евросоюзе и пожелал Киеву как можно быстрее открыть и завершить все переговорные кластеры.