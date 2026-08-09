Z-блогеры обвинили Вучича в предательстве России 10 9.08.2026, 16:09

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Александр Вучич

Фото: Bloomberg

Сербия встала на сторону Украины.

Российские Z-блогеры продолжают возмущаться визитом президента Украины Владимира Зеленского в Сербию. Особенно болезненной реакцию в российской пропагандистской среде вызвали сообщения о том, что Белград совместно с Израилем намерен наладить производство беспилотников — россияне уверены, что эти дроны в итоге окажутся у ВСУ, пишет «Диалог».

Z-блогер Сергей Колясников (Zergulio) отреагировал на новости о визите Зеленского и украинско-сербском сотрудничестве резким постом. Его возмутило, что страна, которую российская пропаганда годами преподносила как «братскую» и близкую Москве, теперь принимает украинского президента и обсуждает помощь Украине. «Квинтэссенция идеологии "братушничества". Десятилетиями нас просто имели, а теперь нас хотят еще и убивать за наши деньги», — написал Колясников.

Поводом для визита Зеленского в Белград стала первая с начала полномасштабного вторжения России поездка украинского президента в Сербию. По итогам встречи с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом Зеленский сообщил, что Сербия выделит Украине 2 млн евро на поддержку энергетического сектора в рамках подготовки к зиме. «Также говорили об участии Сербии в восстановлении Украины, благодарю за готовность присоединиться к восстановлению одного из наших пострадавших городов», — заявил Зеленский.

Отдельно чувствительным для Москвы стало заявление президента Сербии Александра Вучича. На совместной пресс-конференции с Зеленским он поддержал движение Украины к членству в Евросоюзе и пожелал Киеву как можно быстрее открыть и завершить все переговорные кластеры.

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